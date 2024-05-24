JB23 ジムニー プロコンプ　ショックアブソーバー　３インチアップサス　セット



3インチUPサス&プロコンプロングショック JB23用 - ジムニー専門店 ... 3インチUPサス&プロコンプロングショック JB23用 - ジムニー専門店 ...



プロコンプ PRO COMP【ジムニー/JB23】 3インチアップ用 ショック ... プロコンプ PRO COMP【ジムニー/JB23】 3インチアップ用 ショック ...



ジムニー プロコンプ ショックアブソーバー 2〜3インチ用 | guelcan ... ジムニー プロコンプ ショックアブソーバー 2〜3インチ用 | guelcan ...



JB23ジムニーの3インチアップ対応のショックアブソーバー ... JB23ジムニーの3インチアップ対応のショックアブソーバー ...



3インチUPサス&プロコンプロングショック JB23用 - ジムニー専門店 ... 3インチUPサス&プロコンプロングショック JB23用 - ジムニー専門店 ...



ジムニーパーツ JB23/33/43：サスペンション｜ジムニーコンプリート ... ジムニーパーツ JB23/33/43：サスペンション｜ジムニーコンプリート ...



ジムニー JB23 JB33 JB43 ショックアブソーバー インチアップ サスペンション 腱 14段 4本セット 1台分 2インチUP用/3インチUP用-ジムニー専門店Kプロダクツ 公式オフィシャルサイト ジムニー JB23 JB33 JB43 ショックアブソーバー インチアップ サスペンション 腱 14段 4本セット 1台分 2インチUP用/3インチUP用-ジムニー専門店Kプロダクツ 公式オフィシャルサイト



JB23W用ショック取付カラー 2個セット （ジムニーJB23/33/43 ... JB23W用ショック取付カラー 2個セット （ジムニーJB23/33/43 ...



RPG 3インチリフトアップキット のパーツレビュー | ジムニー(クロピン ... RPG 3インチリフトアップキット のパーツレビュー | ジムニー(クロピン ...



プロコンプ PRO COMP【ジムニー/JB23】 3インチアップ用 ショック ... プロコンプ PRO COMP【ジムニー/JB23】 3インチアップ用 ショック ...



Amazon | PROCOMP プロコンプ ショックアブソーバー ES9000 正規品 ... Amazon | PROCOMP プロコンプ ショックアブソーバー ES9000 正規品 ...



プロコンプショックの値段と価格推移は？｜2件の売買データから ... プロコンプショックの値段と価格推移は？｜2件の売買データから ...



ジムニーJB23 PROCOMP プロコンプES9000ショック 3～4インチup用前後4 ... ジムニーJB23 PROCOMP プロコンプES9000ショック 3～4インチup用前後4 ...



PRO COMP ES9000 のパーツレビュー | ジムニー(狂健) | みんカラ PRO COMP ES9000 のパーツレビュー | ジムニー(狂健) | みんカラ



ジムニー プロコンプ ショックアブソーバー 2〜3インチ用 | guelcan ... ジムニー プロコンプ ショックアブソーバー 2〜3インチ用 | guelcan ...

用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···スズキ商品説明譲り受けた物の為、わかる範囲で調べました。車種 JB23Wジムニーショック品番 F319500E16713X005M1R319510E16706X071P1ショックにステッカーはありませんが番号でプロコンプかと思います。ショックは油圧式ではなくガス式と聞きました。油圧式ではないので押しても戻って来ません。競技用やアクロなどに使用するのにいい様です。本体は使用による汚れや錆があります。見る限りで曲がりはありません。サスペンション メーカー不明 custom-sus?サスペンション長さ F右 約37.5cmF左 約36.5cmR右 約34cm R左 約30.5cmサスペンションに多少の使用感はありますが全体的には綺麗な方かと思います。サスペンションとショック共に中古品になりますので神経質の方はお控え下さい。油圧式ではないショックは詳しくないので写真をご確認の上ショックはジャンク扱いでお願いします。スムーズな取引がしたいので48時間以内に連絡できない方はお控え下さい。