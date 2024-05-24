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JB23 ジムニー プロコンプ　ショックアブソーバー　３インチアップサス　セット
商品番号 F34338313111
商品名

JB23 ジムニー プロコンプ　ショックアブソーバー　３インチアップサス　セット
ブランド名 プロコンプ
特別価格 税込 11,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···スズキ商品説明譲り受けた物の為、わかる範囲で調べました。車種　　　　　　　　JB23Wジムニーショック品番　　　　F319500E16713X005M1R319510E16706X071P1ショックにステッカーはありませんが番号でプロコンプかと思います。ショックは油圧式ではなくガス式と聞きました。油圧式ではないので押しても戻って来ません。競技用やアクロなどに使用するのにいい様です。本体は使用による汚れや錆があります。見る限りで曲がりはありません。サスペンション　　メーカー不明　custom-sus?サスペンション長さ　　　F右　　　約37.5cmF左　　　約36.5cmR右　　　約34cm　　　　　　　　　　　　R左　　　約30.5cmサスペンションに多少の使用感はありますが全体的には綺麗な方かと思います。サスペンションとショック共に中古品になりますので神経質の方はお控え下さい。油圧式ではないショックは詳しくないので写真をご確認の上ショックはジャンク扱いでお願いします。スムーズな取引がしたいので48時間以内に連絡できない方はお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/ordering108479.html
http://narcologia.ru/goods/freezer520098.html
http://narcologia.ru/goods/traverse989326.html
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