(品番FRT058)ＦＲＰ製の新品送料込みです。裏側にＡＣＰのロゴがある正真正銘の本物です。２枚目画像は装着イメージになります。[取付可能車種]APE50ＦＩ車専用（キャブ車には取り付け出来ません。）※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。※即購入ＯＫです！※ＦＲＰ製品の新品送料込みですがペイント後の使用を前提に作られてますので製品の性質上、ゲル飛び（色抜け）や型から抜く際に出来た小傷などが有る場合がございます。ペイント後のクオリティーをお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さい。発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。宜しくお願いします。検）＃ゼファー400＃XJR400＃ZRX400＃バリオス＃JADE＃CBX400F＃CBR400F＃CB400SF＃インパルス＃GS400＃GT380＃旧車



APE50 スーパーロングテール 新品 - カウル、フェンダー、外装



APE50 FI Z2ロングテール 新品 エイプ50-



（正規品）ACP エイプ50 エイプ50 FI 車用 Z2タイプ ロング テール ...



スーパーロングテールカウル ACP（エーシーピー） APE50/エイプ50 ...



APE50 スーパーロングテール 新品-



APE50 Z2タイプ ロング テールカウル ＡＣＰ製



APE50 FI テールカウル 新品 エイプ50 | www.mdh.com.sa



APE50 FI テールカウル 新品 エイプ50 - カウル、フェンダー、外装



APE50 FI Z2ロングテール 新品 エイプ50-



APE50 スーパーロングテール 新品-



エイプ50 Z2タイプロングテールカウル （FI車）｜旧車カスタム ...



Amazon | APE50 Z2タイプ ロング テールカウル ＡＣＰ製 | リア ...



2023年最新】APE Z2テールの人気アイテム - メルカリ



APE50 FI Z2テール 新品 エイプ50 - カウル、フェンダー、外装



エイプ50 Z2タイプロングテールカウル （FI車）｜旧車カスタム ...