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APE50 FI Z2ロングテール 新品 エイプ50
商品番号 A77327123465
商品名

APE50 FI Z2ロングテール 新品 エイプ50
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 7,007 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(品番FRT058)ＦＲＰ製の新品送料込みです。裏側にＡＣＰのロゴがある正真正銘の本物です。２枚目画像は装着イメージになります。[取付可能車種]APE50ＦＩ車専用（キャブ車には取り付け出来ません。）※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。※即購入ＯＫです！※ＦＲＰ製品の新品送料込みですがペイント後の使用を前提に作られてますので製品の性質上、ゲル飛び（色抜け）や型から抜く際に出来た小傷などが有る場合がございます。ペイント後のクオリティーをお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さい。発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。宜しくお願いします。検）＃ゼファー400＃XJR400＃ZRX400＃バリオス＃JADE＃CBX400F＃CBR400F＃CB400SF＃インパルス＃GS400＃GT380＃旧車
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