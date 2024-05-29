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CBX400F用 ファッションタンデムバー（ワイドBEET対応）
商品番号 P34021277654
商品名

CBX400F用 ファッションタンデムバー（ワイドBEET対応）
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 15,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CBX400F用ワイドファッションタンデムバーになります。（ワイドBEET対応）プリティーレーシング製です。新品未使用品。出品のために開封しました。3枚目〜6枚目実物の写真です。付属品取り付け　専用（ボルト、ワッシャー）BEETテールを付けている方に最適です。ノーマルテールにはワイドのため合いませんのでご注意下さい。隙間ができてしまいます。購入しましたが、使用の機会がありませんので、使用頂ける方よろしくお願いします。
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