NMN 5000mg 2個 50粒 高純度 99%以上 高級 疲労回復 新品

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NMN5000mg50カプセル２個セット一粒あたりNMN100mg高純度99%以上賞味期限2025年3月末高純度99%以上。世界のNMN市場で世界最高水準の品質と評されているUTHEVERブランドのNMNを採用。国内検査機関で純度テスト済みUTHEVERのNMNでは、ヒトを対象にした臨床試験を実施しています。2022.10月リニューアル実施により更に品質がパワーアップ。酸化チタン不使用、胃酸に強いカプセル採用としてリニューアル販売開始。世界大手の原料メーカーとの直接取引・徹底的なコスト削減により、お求めやすく続けやすい価格を実現。「毎日摂取すること・続けること」が重要だからこそ、続けられる価格でご提供します。1粒あたり100mgのNMNが含まれています。1日1~3粒を目安にお召し上がりください。【NMNとは】高級サプリNMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）は、抗老化作用をもつ物質です。あらゆる生物が体内にもつビタミンB3に含まれており、人体の細胞を修復して、細胞機能を保つよう働くNADという物質に変換されます。NMNは体内で自然に生成されてますが、加齢に伴い、その生成能力は減少とともに、細胞器官に存在するNADも減少していきます。NMNが減少すると、体内で日常的に行われている細胞修復がスムーズに行われず、老化現象が進んで行きます。これは逆に、加齢とともに不足していくNMNを補うことができれば、細胞を若々しい状態に保つことができ、老化抑制や健康維持につながるということになります。【NMNサプリはこんな方にオススメ！】エイジングケアされたい方、いつまでも綺麗な自分でいたい方、最新の美容サプリを探している方、一日の疲れを翌日に残したくない、元気な毎日を送りたい方にオススメ！e1173704159300123456789