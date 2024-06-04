ホンダ、モンパル、ML200 作動確認済み

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現車確認、試乗も可能です。配送料が高額ですので、必ず質問より問い合わせして下さい。去年バッテリーx2ケ、新品にしてます。前タイヤx2ケ．新品です。外観キズワレ有ります。前フェンダー、有りません。練習用にどうでしょうか？近県近場の方は格安配達致します。引き取りも大歓迎です。