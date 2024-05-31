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ホワイトニング歯磨き粉、マウスウォッシュ
商品番号 R36674360555
商品名

ホワイトニング歯磨き粉、マウスウォッシュ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、歯周病対策SNSで流行りのオーデントです。購入して使用したものの、身体に合わなかったため出品いたします。Amazonではこのような価格での出品がされておりました。歯磨き粉30g×2本マウスウォッシュ8ml×10包上記全て未使用未開封です。
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