ホワイトニング歯磨き粉、マウスウォッシュ

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商品詳細
特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、歯周病対策SNSで流行りのオーデントです。購入して使用したものの、身体に合わなかったため出品いたします。Amazonではこのような価格での出品がされておりました。歯磨き粉30g×2本マウスウォッシュ8ml×10包上記全て未使用未開封です。
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