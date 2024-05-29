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- オーデント クリアホワイト 30g×2個 トゥースウォッシュ
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商品詳細
オーデントクリアホワイト30g×２個トゥースウォッシュ80mL(1包8mL×10包)未使用ですが、箱が少し擦れて角が白くなっています。トゥースウォッシュは箱がビニール梱包はされいまたので、開封していません。
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