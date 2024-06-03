ミネラル原液　100ml2本セット

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こちらの商品はセット商品となります。新品・未使用となっております。自宅保管の為、ご理解いただける方宜しくお願い致します。★ミネラル原液★：製品の特徴「微量元素ミネラル」を豊富に含有した岩石を特殊な技術（特許取得済）で溶解して、液状に加工した物です。：使用方法 3リットルの水道水に対し1ｃｃを添加して、サーバーの上部タンクに投入後、濾過します。「微量元素ミネラル」の凝集・殺菌作用により、 水の中の汚れや雑菌を除去します。ビコウウォーターさん・クオンミネラルさんのサーバーをお持ちの方もお使い頂けます。(内容は同じです)★★今、災害が多いので…雨水やお風呂の水を飲料水に出来ます。これからの必需品になる素晴らしい商品です。#微量元素#ウェルスミネラル#クオンミネラル#ビコウウォーター#常温サーバー#セラミックフィルター#ミネラルウォーター#ミネラル原液