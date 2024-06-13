Diorディオール ソヴァージュ オードゥ パルファン 60ml

\"ご覧いただきありがとうございます商品状態：新品未開封内容量：60ml購入時期：2023年5月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。オードトワレとは、香りが異なります。スパイシーな爽やかさに柔らかなオリエンタルの香りが溶け合う香り。スパイシーなベルガモットとみずみずしいマンダリンに絡み合うのは、甘美なトンカビーンのレザーを思わせるアロマ。さらに温かみのあるサンダルウッドと交わり、力強さのなかに柔らかなニュアンスを表現。ボトルも崇高な新月の夜をイメージ。底から湧き上がる濃紺色のグラデーション。トップ：ベルガモット、マンダリンミドル：バニラアブソリュート、トンカビーンラスト：シダーウッド、サンダルウッドエッセンスコメントなし、即購入OKです。宜しくお願い致します。\"



ソヴァージュ オードゥ パルファン(60mL)



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