★新品★3袋セット　イーミアン（プラセンタ）2025年3月

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商品詳細
★プラセンタ★3袋セット新品未開封品非分解プラセンタ原材料名：豚胎盤（国内製造）豚臍帯/ゼラチン内容量 ：15.6g（0.26g×60カプセル）賞味期限：2025年3月一般希望小売価格：18,360円／1袋国産豚・無添加・純度100%プラセンタ（胎盤）と臍帯（へその緒）が持つ本来の力をカプセルにぎゅっと閉じ込められてます。☆複数個購入の場合、多少金額をお得にしています。☆個数のご要望がありましたらコメント下さい。☆シリアルナンバーはカットしております。☆らくらくメルカリ便での発送となります。サプリメント形状···カプセルサプリメント種類···プラセンタ
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