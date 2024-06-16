イヴサンローラン アイシャドウ クチュールミニクラッチ ストラドールズ　100

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商品詳細
国内百貨店で購入致しました。オンライン、店舗とも完売品で入荷未定の人気アイシャドウです。ケースのレザーに高級感があり、粉質もほんの微量でしっかり色づき柔らかく、ラメが何といってもとても綺麗です！イエベブルベどちらの方にも⚪●イブ•サンローランクチュールミニクラッチNo.100ストラドールズ●イヴサンローランショッパーおまけジュエリーのように輝くアイシャドウです。クールで女性らしいローズトーンシックなYSLならではの絶妙色とダイヤモンドのようなきらめきと潤いをもつYSLの新作アイシャドウ画像のギフトバッグは+200円で可能です！新品未開封国内正規品お値下げ不可ネコポス発送致します。他のお色もおまとめ可能です。配送中のお荷物損傷はヤマト運輸さんへご連絡お願い致します。#イヴサンローラン#YSL#アイシャドウ#パレット#クチュールミニクラッチイヴサンローランイヴ・サンローランイヴサンローランアイシャドウイヴ・サンローランアイシャドウイヴサンローランクチュールミニクラッチイヴ・サンローランクチュールミニクラッチイヴ・サンローランミニクラッチイヴサンローランミニクラッチイヴサンローラン新製品イヴ・サンローラン新製品イヴサンローラン先行品イヴ・サンローラン先行品
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