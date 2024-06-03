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アイテックインターナショナル　水素マルチポッド　H2水素吸入器
商品番号 S38265829727
商品名

アイテックインターナショナル　水素マルチポッド　H2水素吸入器
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイテックインターナショナル水素ポットです。水素水と医療現場使用レベルの水素純度99.999%の水素を生成します。容量1.8リットルメーカー希望小売価格　¥291,500円購入時の箱はありません。取扱説明書、水素吸引のためのカニューレコネクターとカニューレ5本(新品)が付属します。精製水をご購入いただくとすぐに使用可能です。目立った汚れ、キズはありませんが中古品であることをご了承下さい。￼￼これで最終価格とさせて下さい。￼
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