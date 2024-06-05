バリ絵画 No.1　ブンゴセカン　バリ　伝統　自然　鳥　自然

川崎市多摩区まで取りに来ていただける方１０００円引き致します。◆バリ島の絵画 ブンゴセカン◆サイズ 額のサイズは78✕98です。（素人寸法ですので誤差があるかもしれません。）◆ブンゴセカンとは、インドネシアバリ島中南部の村の名前。その村から発祥されたバリ絵画の様式をブンゴセカン様式といい、色鮮やかな花や鳥を描いています。１枚絵を飾るとお部屋が一気にバリの雰囲気になります^⁠_⁠^◆撮影環境により実際の商品と色合いが異なる場合があります。ご理解いただける方はご検討よろしくお願いいたします。◆天然木を使用しているため、経年変化（多少の反りやひび割れ等）が現われる場合がございます。ご了承ください。”バリ島製品の味わい”としてご理解の上、ご購入ください。#バリ島#バリ雑貨#絵画#インテリア#鳥#自然#インドネシア#手作り#ハンドメイド#山#一点物主題...風景・海景



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