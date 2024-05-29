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キッドコア 本革 21 ワンストラップシューズ KID CORE お受験
商品番号 S26803367935
商品名

キッドコア 本革 21 ワンストラップシューズ KID CORE お受験
ブランド名 キッドコア
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キッドコアのワンストラップシューズです。今年(2023年)１月に伊勢丹シューズ売り場で購入しました。シューフィッターさん曰く、スニーカーの様なソフトな履き心地と勧められました。子供も痛がらず履いてくれました。使用は入卒園と外出１回の３回です。サイズアウトしました。サイズ21cmお色　黒日本製本革ソフトタイプ★★お値下げ不可★★■ご購入は、子供が使用した中古品にご理解頂ける方でお願い致します。
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