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商品詳細
キッドコアのワンストラップシューズです。今年(2023年)１月に伊勢丹シューズ売り場で購入しました。シューフィッターさん曰く、スニーカーの様なソフトな履き心地と勧められました。子供も痛がらず履いてくれました。使用は入卒園と外出１回の３回です。サイズアウトしました。サイズ21cmお色 黒日本製本革ソフトタイプ★★お値下げ不可★★■ご購入は、子供が使用した中古品にご理解頂ける方でお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rebellion277278.html
http://narcologia.ru/goods/encourage441472.html
http://narcologia.ru/goods/navigate916530.html
キッドコア 本革 21 ワンストラップシューズ KID CORE お受験
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