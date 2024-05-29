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【送料込み】ベビーサークル　200×180
商品番号 M68413186918
商品名

【送料込み】ベビーサークル　200×180
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。中古品ですのでご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。また、なるべく細かくお伝えできるように写真を掲載しておりますが、他に気になるところがございましたら追加で掲載致します。広げると写真に収まりきらない為商品画像となります。現在は解体し梱包してあります。注文記録も掲載します。☆状態→1ヶ月ほどしか使わずしまいっぱなしでしたので、目立つ傷や汚れはありません。☆購入時期→一年半前☆購入場所→Amazon☆購入価格→約7000円☆使用環境→喫煙者・ペットはおりません。その他芳香剤等の匂い移りもございません。
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