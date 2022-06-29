リーマン ベルト固定式　チャイルドシート

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商品詳細
リーマンLEAMANチャイルドシート型式/TYPE:LYJ-211タイプ···固定式取付方法···シートベルト固定4年ほど使用しました。ベルト部分など少し擦れがあります。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。箱、説明書はありません。（説明書はネットで閲覧可能です。）
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