【補修有り・希少】FAMILIAR ファミリア ヴィンテージカーディガン 130

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※他でも販売している場合があります。入れ違いになってしまった場合は申し訳ありません。#フクケン子供ブランド：FAMILIARファミリアサイズ表記：130総丈（背中心）：約50cm90年代ごろのヴィンテージのニットカーディガンです。【素材】毛100％【状態】前見頃の袖の付け根の横（高さは第2ボタンの位置）に穴の補修があります。それ以外は使用感は少なく綺麗な状態です。※値下げに応じ、値下げをした場合は専用やお取り置きは致しません。値下げ後に別の方が購入した場合はメルカリガイドに則り購入者を優先します。ご了承下さいm(__)mクリーニング済みです。古着ということをご了承下さい。よろしくお願いします。トップスニットセーターアウターオールドファミリアvintage季節感···秋、冬