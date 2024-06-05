モンベル　130cm 長袖ボタンダウンシャツ\u0026ラグラン長袖Tシャツ2枚セット

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管理番号1017#好日古着子供服※シャツは目立つキズや汚れはありません Tシャツは目立ちませんがフロント緑のぶぶんに 変色がある箇所があります1.ギンガムチェック給水速乾 ボタンダウンシャツ2.ラグラン袖 バイカラー長袖Tシャツ ロンT2枚ともポリエステル100%のトレッキングウェア給水速乾性の高い丈夫なトップスです山登りでも普段でも使えます◆匿名配送いたします◆即購入歓迎です個人宅での保管品と中古品にご理解の上ご購入検討お願いします他にも古着を出品しています閲覧していただければ幸いです(●´ー｀●)#好日古着◆サイズ 130◆素材ポリエステル100%商品に不具合がある場合、評価後の対応は難しいため、評価前にご連絡いただければ対応させていただきますのでよろしくお願いします柄・デザイン···チェックカラー···グリーンカラー···ブルー袖丈···長袖季節感···春、秋、冬