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- 【美品】アレキサンダーロータリーフリューゲルホルン
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商品詳細
ホルンで有名なアレキサンダー（GebrAlexanderMainz）のロータリーフリューゲルホルンです。餅は餅屋と言いますが、フレンチホルンのような太く柔らかな音が出ます。個人的にYAMAHAなどのフリューゲルホルンはトランペット寄りの音がするのであまり好きではないのですが、この楽器はきちんと違いが出るのでおすすめです。トランペットシャンクです。付属のマウスピースはきちんと合いますが、自分のものを使いたい場合は底の深いトランペット用を使うか、Tilzなどが出しているアダプターを使うと良いと思います。Rondinoのソフトケースをおつけします。フリューゲル含め、最大で三本入るので便利です。ご検討ください。当面値下げは考えていません。また、気まぐれに取り消すかもしれません。種類...フリューゲルホルンアクセサリー・パーツ...ケース、マウスピースレベル...上級者
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