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完全未開封 リアル・マスター・コレクション デストロイア（完全体）黒龍工房
商品番号 K20923933962
商品名

完全未開封 リアル・マスター・コレクション デストロイア（完全体）黒龍工房
ブランド名 エクスプラス
特別価格 税込 33,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はリアル・マスター・コレクションFAVORITESCULPTORSLINEデストロイア（完全体）未開封　となります。購入したはいいものの、置けるスペースが確保できなかったため出品します。ブランド：エクスプラス少年リック輸送箱含め完全未開封品となります。申し訳ありませんが高額商品なので、すり替え防止のため、返品・交換には対応しておりませんのでご了承ください。　輸送箱のまま発送致します。質問等ございましたら、ご気楽にコメントください。原型協力：黒龍工房【サイズ】全高:約64cm、全幅:約75cm、全長:約63cm【材　質】本体、尾、羽：PUR、PVC#ゴジラ#エクスプラス#少年リック#デストロイア#RMC#フィギュア#スタチュー#特撮#1995#映画人気キャラクター···デストロイアフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣造形シリーズ···その他
http://narcologia.ru/goods/stepchild138452.html
http://narcologia.ru/goods/stair82800.html
http://narcologia.ru/goods/enquire316889.html
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