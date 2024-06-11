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- 完全未開封 リアル・マスター・コレクション デストロイア（完全体）黒龍工房
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はリアル・マスター・コレクションFAVORITESCULPTORSLINEデストロイア（完全体）未開封 となります。購入したはいいものの、置けるスペースが確保できなかったため出品します。ブランド：エクスプラス少年リック輸送箱含め完全未開封品となります。申し訳ありませんが高額商品なので、すり替え防止のため、返品・交換には対応しておりませんのでご了承ください。 輸送箱のまま発送致します。質問等ございましたら、ご気楽にコメントください。原型協力：黒龍工房【サイズ】全高:約64cm、全幅:約75cm、全長:約63cm【材 質】本体、尾、羽：PUR、PVC#ゴジラ#エクスプラス#少年リック#デストロイア#RMC#フィギュア#スタチュー#特撮#1995#映画人気キャラクター···デストロイアフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣造形シリーズ···その他
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