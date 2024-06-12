WBC日本代表 ヌートバー 直筆サイン レプリカユニフォーム JSAホログラム

ヌートバー選手の直筆サイン入りユニフォームです。JSA社ホログラム付きです。〜選手〜・選手:ラーズ・ヌートバー・所属:セントルイスカージナルス〜ユニフォーム〜・メーカー:OTSports・サイズ:Lサイズ・カラー:ホワイト(白)・状態:新品〜購入先〜FanCaveSportsです。同社はアメリカでスポーツグッズを販売しており、ヌートバー選手の同僚エドマン選手(WBC韓国代表)とはサイン販売の契約を結んでいます。〜注意〜・輸送時の汚れ等ある場合がございます。・JSAのホログラム番号は掲載しているものと異なることがあります。・ECサイトや海外通販サイトへの無断転載はご遠慮ください。(Don'treprintthesephototoanotherWebsite.)即購入・無言購入は大歓迎です。オオタニサンボブルヘッドロサンゼルスエンゼルス記念品限定MLBオールスターグッズメジャー日ハムMVPトラウトヌートバーダルビッシュ吉田正尚鈴木誠也rawlingsローリングスペッパーミール野球チーム···大リーグ・MLB#Quickの出品



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