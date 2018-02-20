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鹿島アントラーズユニフォーム　内田篤人
商品番号 M84378432318
商品名

鹿島アントラーズユニフォーム　内田篤人
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鹿島アントラーズ　ユニフォーム　内田篤人2009年観戦時に2,3回着用しました。その後自宅クローゼットで保管していましたが、着用の機会がなくなったため、出品いたします。表プリント部分に写真の通り傷あります。また裏のプリントにもひび割れがあります。ユーズド品にご理解の程よろしくご検討ください。なにかご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。丈···半袖カラー···レッドチーム名/国内···鹿島アントラーズリーグ···J1種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)
http://narcologia.ru/goods/Persia38688.html
http://narcologia.ru/goods/moisture224669.html
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