鹿島アントラーズユニフォーム　内田篤人

鹿島アントラーズ ユニフォーム 内田篤人2009年観戦時に2,3回着用しました。その後自宅クローゼットで保管していましたが、着用の機会がなくなったため、出品いたします。表プリント部分に写真の通り傷あります。また裏のプリントにもひび割れがあります。ユーズド品にご理解の程よろしくご検討ください。なにかご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。丈···半袖カラー···レッドチーム名/国内···鹿島アントラーズリーグ···J1種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)



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