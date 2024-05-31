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ラケバ　ATP　Tecnifibre　テクニファイバー
商品番号 H32142613368
商品名

ラケバ　ATP　Tecnifibre　テクニファイバー
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用途···硬式中古品ですが、状態はまずまずだと思います。横幅３０ｃｍ程度、両端にシューズ入れ（当方は靴は入れませんでした）があり収納もかなりできるラケバだと思います。リュックとして背負った際は、グリップエンドが下になる形状となります。直接引き渡しの場合は、発送料分程度お安くします。平日　１８時〜、または土日でお願いします。東京都　八王子の方になります。※発送の場合は、軽く折っての発送を予定しております。
http://narcologia.ru/goods/reboot817036.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate821477.html
http://narcologia.ru/goods/capitation369408.html
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