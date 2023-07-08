石川慎吾選手　36 ユニホーム

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商品詳細
元読売ジャイアンツ 石川慎吾選手の36番のユニフォームです。サイズはMDになります。2回ぐらい着ました。目立った傷や汚れはありませんが神経質な方はご遠慮ください。石川慎吾 アンダーアーマー UNDERARMOURユニフォーム ベースボール 野球 読売ジャイアンツ 巨人 千葉ロッテマリーンズ ロッテ種類···ユニフォーム野球チーム···読売ジャイアンツ
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