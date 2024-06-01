大谷翔平　seiko フィギュア

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商品詳細
大谷翔平選手のSEIKOアストロン購入者限定のフィギュアになります。SEIKOアストロン(11万円以上)の購入者への限定品フィギュアです。箱に凹凸が見られます。コメントいただければお写真追加します。また、本体は開封しておりません。発送遅くなる場合がございますのでご了承下さい。
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