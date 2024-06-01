2020東京五輪限定 NANOFLARE 700 限定色 NF-700L 4U5

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商品詳細
2020東京五輪限定NANOFLARE7002020LIMITEDオリンピック限定色 新品未使用4U5ナノフレア700リミテッドNF-700L（ブラック/ブラックトリム）ブランド：YONEXNANOFLARE色：ブラック系バトミントンラケット重量（U）：4Uバトミントンラケットグリップサイズ：5バトミントンラケット素材：カーボン生産国：日本バトミントンラケット推奨テンション（最小）：19ポンドバトミントンラケット推奨テンション（最大）：28ポンド
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