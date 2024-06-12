【専用】吉田正尚　オリックス・バファローズ　ユニホーム　Tシャツ　Lサイズ

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■商品吉田 正尚オリックス・バファローズユニホーム TシャツLサイズ※2年ほど前に京セラドームで購入して4-5回着用、その度に洗濯、という使用頻度です。決定的なダメージはありませんが個人使用個人保管なので中古としてお考えください。■折り畳んでビニールに入れてお送りしますが素人梱包なので過度な期待はしないでください■基本的に土日祝祭日は発送できませんのでご了承ください■ご相談などがおありの場合はプロフィールをご覧いただいてからご相談ください■これまで何度もイヤな思いをしましたもので、コンビニ払いはお断りしていますので、プロフィールをご覧ください■一般的な常識がおありの方で気持ちよくお取引ができる方のみ是非ご購入をご検討ください■サラリーマンなので、「すぐ発送」「明日発送」というリクエストはお受けできない事があるかもしれませんが、常識的に頑張りますボストン・レッドソックス