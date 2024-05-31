新品未使用タグ付き　ヨネックス　ボストンバッグ

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商品詳細
ヨネックスのボストンバッグ（BAG2066）新品未使用タグ付きです。試合の賞品で頂きました。カラー ブラック/グレーサイズ 52×22×29cm定価 8,580円メインスペースの他に、背面ポケット、内ポケット×2、シューズ専用ポケットがあります。撥水加工により一時的な雨に対応します。
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