新品未使用タグ付き　ヨネックス　ボストンバッグ

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ヨネックスのボストンバッグ（BAG2066）新品未使用タグ付きです。試合の賞品で頂きました。カラー ブラック/グレーサイズ 52×22×29cm定価 8,580円メインスペースの他に、背面ポケット、内ポケット×2、シューズ専用ポケットがあります。撥水加工により一時的な雨に対応します。