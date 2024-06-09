チェルシー アディダス CHELSEA イングランド サッカー Tシャツ

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商品詳細
☀️☀️☀️プロフィール確認後、コメント＆手続きをお願いします☀️☀️☀️チェルシーCHELSEAFCアディダスadidasティーシャツTシャツカットソーサッカーsoccerフットボールFootballイングランドEnglandプレミアリーグアディダスジャパン国内正規品使用感ありますが、大きなダメージはありません。状態は画像で確認して下さい。カラーはホワイト表記サイズは「Ｌ」身幅→50肩幅→44着丈→70袖丈→20素人採寸です。誤差はお許しください。✨✨✨まとめ買い歓迎✨✨✨⚡️⚡️プロフィール確認お願いします⚡️⚡️9s64640
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