ヤナギサワA-WO2

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商品詳細
H２９年５月に購入して、１年半ほど使用しました。レッスンに月2回ほど通いましたが、断念しましたので、使っていただける方に。初心者なので、メンテナンス等には出していませんが、傷も無くキレイに使いました。付属品は、写真の通りですが、ご不明な点がございましたらお気軽に質問くださいませ。あくまで使用している物ですので、神経質な方はご遠慮くださいませ。テキスト、書き込みがあっても大丈夫でしたら、お付けします。
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