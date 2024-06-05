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Umbro アンブロ イングランド代表 ユニホーム ウェア リバーシブル L
商品番号 J50371884534
商品名

Umbro アンブロ イングランド代表 ユニホーム ウェア リバーシブル L
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UMBROアンブロイングランド代表　ベッカムユニフォームリバーシブル柴田ひかり着用モデルカラー:レッド・紺色素材:ポリエステルサイズ:L着丈72身幅51コンディションは写真に記載あり。比較的綺麗な状態ではありますが、古着に理解ない方神経質な方のご購入ご遠慮ください。お値段の相談、質問等はコメント欄に宜しくお願いします！#フットサル#サッカー#アメカジ#アメトラ#vintage#ヴィンテージ#スポーツMIX#古着MIX#プレッピー#レトロ#80s#90s#00s#ベッカム#柴田ひかり#在原みゆ紀#菅田将暉#常田大希#あいみょん
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