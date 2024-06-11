中村宗悦 井伊宗観好 女郎花に鵲蒔絵下張棗 共箱 茶道具

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中村宗悦作の井伊宗観好女郎花に鵲蒔絵下張棗です。井伊宗観好み12ヶ月茶器の内の7月です。サイズ径6.4センチ高さ6.9センチ商品の状態は良好ですが、中古品になりますので僅かな擦れや汚れなどはあるかと思われます。写真を参考にご購入の検討宜しくお願いします。なお、使用に差し支えのある重大な欠陥以外でのクレームはご容赦ください。種類···茶道具装飾···蒔絵