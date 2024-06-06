ランパード　チェルシーユニフォーム　PLパッチ付

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⚫️商品の説明選手名:フランク・ランパード所属チーム:チェルシー⚫️サイズ:タグ表記4XO肩幅:46cm身幅:53cm着丈:79cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。⚫️状態1〜2回程着用しましたが基本的な汚れ、ほつれなどありません。中古品ということをご理解いただいた上で、ご購入をお願いいたします。⚫️その他、注意事項自宅マンションにて保管しておりました。自分及び家族に喫煙者はおりませんので、黄ばみやタバコ臭はございません。細かいデザイン等は写真にてご確認ください。⚫️検索用#マンチェスターユナイテッド#マンチェスターシティ#アーセナル#チェルシー#リヴァプール#エバートン#レスター#プレミアリーグ#ユヴェントス#ナポリ#ラツィオ#ローマ#ACミラン#ミラン#インテル#セリエa#レアルマドリード#バルセロナ#アトレティコマドリード#バレンシア#レアルソシエダ#ビジャレアル#ラリーガ#バイエルンミュンヘン#ドルトムント#シャルケ#ライプツィヒ#レヴァークーゼン#ブンデスリーガ#パリサンジェルマン#リーグアン#アヤックス#服#ユニフォーム#Tシャツ#NIKE#adidas#PUMA#asics#アンブロ#古着#ビッグシルエット#サッカー#スポーツ#トレーニングウェア#スポーツウェア