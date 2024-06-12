早い者勝ち　名古屋グランパス練習着　XL

名古屋グランパスの練習着です！着用しなくなった為出品致します。肩の部分が少し色褪せていますが、まだまだ使えるのでサッカーをやっている方、グランパスファンの方等是非ご購入よろしくお願いします！サイズは、XLですが身長173cmで着用していました！丈···半袖カラー···レッドチーム名/国内···名古屋グランパスエイトリーグ···J1種類···シャツサイズ···XL(LL)#名古屋グランパス#サッカー#グランパス#サッカーウェア#Jリーグ#名古屋グランパスエイト#スポーツ



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