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- 早い者勝ち 名古屋グランパス練習着 XL
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商品詳細
名古屋グランパスの練習着です！着用しなくなった為出品致します。肩の部分が少し色褪せていますが、まだまだ使えるのでサッカーをやっている方、グランパスファンの方等是非ご購入よろしくお願いします！サイズは、XLですが身長173cmで着用していました！丈···半袖カラー···レッドチーム名/国内···名古屋グランパスエイトリーグ···J1種類···シャツサイズ···XL(LL)#名古屋グランパス#サッカー#グランパス#サッカーウェア#Jリーグ#名古屋グランパスエイト#スポーツ
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http://narcologia.ru/goods/response850142.html
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