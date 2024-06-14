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★SALE★ニューエラ キャップ / エンゼルス オールスター 大谷翔平
商品番号 U12771014717
商品名

★SALE★ニューエラ キャップ / エンゼルス オールスター 大谷翔平
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。大谷翔平選手が出場した2023年メジャーリーグのオールスターの記念キャップです。スナップバックタイプなのでどの方にもご満足いただけると思います。新品未使用で状態も良いですが、あくまで自宅保管品のため気になる方はご遠慮ください。#キャップ#エンゼルス#ロサンゼルス#メジャー　#MLB#大谷翔平#オールスター#ニューエラ#NEWERA#スナップバック#帽子#メンズ#ウィメンズ#野球#赤#レッド##カラー···ブラック形···ベースボール野球チーム···大リーグ・MLB
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