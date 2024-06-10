オーセンティック ブライトンFC 22/23三笘薫選手 ユニフォーム タグ付き

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商品詳細
リーグ···プレミアリーグオーセンティック選手用ブライトン三苫薫選手ユニフォームタグ付きサイズXL選手用なのでエンブレムやメーカーのロゴがラバー仕様になっています。暗所で保管しているため状態は良好です。商品状態に過度に神経質な方のご購入はお控えください。よろしくお願いします
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