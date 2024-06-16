東北ゴールデンイーグルス岸孝之投手直筆サインボール

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商品詳細
野球チーム···東北楽天ゴールデンイーグルス数年前に岸孝之選手より直接直筆サインボールいただきました。今回コレクション整理のため出品いたします。暗所にて保管状態良好です。よろしくお願い致します。
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