ネクステージ80s ソフトテニスラケット

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ソフトテニスYONEXネクステージ80sサイズUL1廃盤になってしまいましたが現在も非常に人気のあるラケットです。現代のラケットにはない独特のしなりと打ち心地が病みつきになる1本となっております。送料の関係で大幅なお値下げは出来ませんが価格相談には乗らせていただきますので、気楽にコメントしてください。#YONEX#ソフトテニス#ラケット#テニス