【新品未使用】アンブロ １３０　サッカー　長袖Tシャツ　２枚セット

★Amy様専用★【新品未使用】２枚セットアンブロunbroUMBRO◯サイズ １３０◯素材 ポリエステル １００%◯カラー ネイビー◯メーカー希望価格 ７，０４０円アンブロの特殊テクノロジーが外部環境から身を守り、快適さをキープ（厚みのある生地なので、寒い時期に適しています）アンブロumbroUMBRO◯サイズ １３０◯素材 ポリエステテル １００%◯カラー ブラック◯メーカー希望価格 ２，９００円☆新品未使用ですが、一度でも人の手に渡った事をご理解下さい。☆タグの表面が一部剥がれています。写真…６枚目☆タグの汚れがあります。写真…７・１１枚目☆店頭にあった物ですので、小さな傷や汚れの見落としがある事がございます。☆サイズ、イメージ違いが気になる方はお控え下さい。☆購入者様都合の返品は出来かねます。写真などをよくご確認されてご購入下さい。写真の追加や質問も受け付けますので、コメント欄よりお知らせ下さい。☆発送の際にたたみ皺が出来る事があります。ご了承下さい。☆厚さがあるので、圧縮して発送致します。☆ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便どちらかでの発送になります。梱包状態によって決めますので、ご指定がある場合はご購入前にお知らせ下さい。フットサルサッカーシャツサッカーtシャツユニホームユニフォームスポーツ運動着サッカーSOCCERフットサルFUTSALラグビーRUGBYハンドボールHANDBALL丈···長袖



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