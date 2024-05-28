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遠藤　日本代表ユニフォーム
商品番号 G44209393340
商品名

遠藤　日本代表ユニフォーム
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

遠藤保仁の直筆サイン入りユニフォーム。いただきものであまり詳しくはないのですが胸の部分も印刷ではなくワッペンです。新品未使用ですが長い間自宅保管していました。目立った汚れなどもなくきれいですがご理解いただける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rouge858010.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose781540.html
http://narcologia.ru/goods/smear688004.html
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