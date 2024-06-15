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sim max アイアンセット　6-P 5本
商品番号 H80957738263
商品名

sim max アイアンセット　6-P 5本
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 16,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···アイアン利き手···右対象···メンズシャフト‥KBSフレックス‥Sテーラーメイドのsimmaxアイアンです。新品で購入後、2年程使用しました。クラブ買い替えにつき出品します。またまだ使えますが、使用に伴う傷、汚れはあります。6番のフェイス面トゥ側に拭き取れない模様があります。爪が引っかかるような傷でもありません。使用には問題ないと考えます。細部まで確認したい方は、対応しますのでコメントお願いします。
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