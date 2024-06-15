名器！MIZUNO JPX 919 TOUR 5〜Pw アイアン 6本セット

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MIZUNOJPX919TOUR5〜Pwアイアン6本セットシャフト MODUSSYSTEM3120フレックス S長さ 標準グリップ エリートグリップY360SH、まだまだ柔らかく、綺麗です。※バックライン有練習場やコースで何度か使用したり、軟鉄クラブ同士の当たりキズはありますが、構えサテン仕上げですので、そこまで目立たないかも。画像等でお確かめ下さい(^^)神経質な方はご遠慮ください。PGAツアーのスター選手であるブルックス・ケプカ選手が使用していたことで有名な限定生産モデルのアイアンです。※普段は仕事しているので、梱包や発送が夜になるのでお時間かかりますますが、なるべく早急に対応させて頂きます！#ゴルフクラブ#ミズノ#アイアン