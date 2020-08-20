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鹿島アントラーズ2020シーズン　練習着　4番
商品番号 V95760483014
商品名

鹿島アントラーズ2020シーズン　練習着　4番
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 11,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鹿島アントラーズ2020シーズンに、レオシルバ選手が実際に着用していたものになります。サイズ上　M下　XLとても貴重な商品になっています。
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