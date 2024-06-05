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ミニトートバッグハンドメイド
商品番号 Y29453911707
商品名

ミニトートバッグハンドメイド
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

さくら様専用です。ミニトートバッグ（木の実柄写真）内布ワインレッドミニトートバッグ（ウイリアムモリスヒヤシンス柄写真）内布、持ち手、切替部分紺色オーダー品出来上がりました。よろしくお願いいたします。
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