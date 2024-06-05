双子セット オビツ11 ねんどろいど 1/12ドール 服セット デザート守衛

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*ほぼ未使用品で、一度試着だけです。断舍離により出品します。*服のみになります。ドールはつきません。⚠️ハンドメイドのため、神経質の方はご遠慮ください。自宅保管品にご理解頂ける方のみでお願い致します。⚠️出品するにあたり軽検品していますが素人検品為見落としなどありましたらご容赦下さい。⚠️梱包材にリサイクル品を使用する場合があります。即購入○ペットなし喫煙者なし#オビツドール#アゾンドール#ティーンナードール#para‘sbox#ANTU#gsc