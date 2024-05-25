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リチャードジノリ VENICE カップ＆ソーサー 希少品 送料込み 匿名配送
商品番号 V81525434558
商品名

リチャードジノリ VENICE カップ＆ソーサー 希少品 送料込み 匿名配送
ブランド名 リチャードジノリ
特別価格 税込 1,732 円
在庫状況 あり

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商品詳細

殆ど使用していないC\u0026Sでとても奇麗です。美品と思いますが金色の部分は、多少の経年が感じられます。カップ　口径約6cm高さ約6cmソーサー直径約10.7cm箱はありませんが割れないように丁寧に梱包して送らせていただきます。お皿/お椀/デザート食器...食器セットグラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)
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