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フットスツール イタリア グリーンストライプ 足置き オットマン ヴェローナ
商品番号 M40734636573
商品名

フットスツール イタリア グリーンストライプ 足置き オットマン ヴェローナ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,203 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#舶来堂フットスツールにて他シリーズも展開しております。サイズ：Ｗ34×Ｄ23.5×Ｈ20.5cm脚部内寸：Ｗ27.3×Ｄ17.3×Ｈ11cm重量：約1kg主材：ビーチ天然木ウレタンフォームポリエステルラッカー塗装イタリア製本商品はアンティーク仕上げとなりますので色ムラ等、1点1点色味や表情が若干異なる事がございます。ソファなどに座りリラックスするために足を乗せるフットスツールです。贅沢で風格漂うヨーロピアンデザインが特徴です。#舶来堂チェア#舶来堂スツール222-1497-001
http://narcologia.ru/goods/injure314867.html
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