二人掛けソファ、PVCソファ、脚外しローソファ

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商品詳細
商品仕様素材：クッション材：ウレタンフォーム、ウェービングベルト、Sバネ張り材：ポリエステル構造部材：木材脚：ブラ脚サイズ：二人掛けソファー：梱包数：一個重量（NW）：23KGS重量（GW）：21KGSサイズ：111*66*72㎝
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