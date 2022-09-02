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- ◎新品未使用◎ビヨルク kukka グラス 3点セット
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商品詳細
◯食器大量整理中◯◎主にマリメッコ、kukka、スタバですのでタグから是非ご覧ください8/11徐々に出品致します（＾ω＾）#ayapanの食器sale公式サイトより購入（＾ω＾）公式サイトでは送料が高くついてしまうので、お得かと思います(o^^o)
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