織部　人気ロングセラー　星七星切子グラス

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織部 星七宝グラス ペアーグラス人気ロングセラー商品星七宝がカットされた切子ロックグラス大きさ的には、厚みもあるので、割れにくくお茶やジュースなど普段使いしやすいグラスだと思います。サイズ口径9㎝高さ10㎝サイズは2種類大きい方のサイズになります。底の形が違います。カラーピンク パープルに近いブラック織部切子グラス一つ一つ色味の出方や濃淡形状等の個体差や色むら、かすれ、焼きむら、鉄粉釉薬の塗られてない箇所等各々1点に違いがあるかもしれません。ご納得の上ご購入下さい箱無しなので新聞紙に丸めて割れない様に発送致します。